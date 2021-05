Voyage musical et solidaire du Quatuor Akhtamar

Akhtamar, légende arménienne, est le nom du quatuor, en référence aux Miniatures arméniennes de Komitas/Aslamazyan que l’ensemble interprète depuis sa création et qu’il a choisi comme signature.

En effet, Coline Alecian, premier violon du quatuor, a hérité des partitions de ces Miniatures par son grand-père Nahabed Alallemdjian, violoncelliste arménien qui a participé au premier enregistrement des Miniatures en

France.

Histoire familiale d’abord, qui s’est ensuite liée intrinsèquement à l’histoire du quatuor : par une première tournée en Arménie en 2016, pour rencontrer le célèbre quatuor Komitas et pour la création d’Un Quatuor Arménien d’Eugénie Alécian, œuvre dédiée au quatuor Akhtamar, mais aussi par l’enregistrement des Miniatures de Komitas/Aslamazyan en 2020, disque régulièrement diffusé sur les radios nationales, et qui s’est vu récompensé de 4 étoiles par le prestigieux BBC Music Magazine.

Composé de quatre musiciens français, le quatuor a été créé à Bruxelles en 2014. L’ensemble est l’un des six quatuors sélectionnés pour le “Tremplin Jeunes Quatuors” de la Philharmonie de Paris dès 2016 et remporte le deuxième prix au concours du Festival Musiq’3 en Belgique la même année.

Le Quatuor Akhtamar est sollicité pour des concerts dans les festivals et salles les plus prestigieux d’Europe :Festival Radio France Montpellier, Concertgebouw de Bruges (Be), Festival MonteLeón (Es) ainsi qu’en Italie,Suisse, Autriche, Allemagne, dans les pays baltes… et bien sûr en Arménie.



2020 est l’année de la sortie de leur premier disque : légende arménienne

L’Arménie fait à nouveau face à une situation catastrophique depuis le 27 septembre 2020. Depuis l’accord de fin des hostilités du 9 novembre, la

situation dans le pays est très préoccupante. Au désastre militaire, avec la mort de 5000 soldats grands adolescents, des milliers de blessés, des dizaines de milliers de familles dans l’exode, s’ajoute la détresse spirituelle, plus durable et dévastatrice.

Le Quatuor Akhtamar s’envolera pour l’Arménie pour deux semaines début juin 2021. Le but premier est de faire résonner la musique dans les hôpitaux, écoles et campagnes. En effet, les arméniens, très sensibles à la musique classique, n’y ont peu, ou plus, accès.

L’ensemble donnera de nombreux concerts à Erevan, Gyumri, Etchmiadzine (entre autres), d’accès entièrement gratuit, afin d’être ouverts à tous, autour des œuvres du compositeur français Claude Debussy, de la compositrice franco-arménienne Eugénie Alécian, des musiques arméniennes de Komitas/Aslamazyan, et bien d’autres…

Par ses contacts et amis en Arménie, l’ensemble est conscient que la situation psychologique des enfants d’Arménie est exposée à une forme de détresse, comme dans tous les pays qui sont confrontés à des

agressions de masse. Ainsi le Quatuor Akhtamar donnera aussi son spectacle jeune public Les Faiseurs de Rêves dans les écoles d’Arménie. Spectacle sans un mot sur le pouvoir poétique et fédérateur de la musique, afin de tous se retrouver autour de ce langage universel.

Le quatuor se fera également accompagner d’un réalisateur. Celui-ci apportera un témoignage, un regard occidental, sur la situation actuelle de l’Arménie, matérielle mais surtout culturelle et musicale, en suivant les pas

du quatuor dans ce pays.

La musique au service de la population d’un pays endeuillé et gravement blessé ? C’est ce que proposent les musiciens du Quatuor Akhtamar : se retrouver autour de ces mélodies françaises et arméniennes, et contribuer à la reconstruction d’un espoir dans ce pays meurtri.

Vous pouvez soutenir ce projet à la fois culturel et humanitaire en apportant un concours financier :

par virement sur « Akhtamar Quartet ASBL » (Siège social : Rue de l’hôtel des Monnaies 68, 1060 Saint-Gilles, Belgique ; IBAN : BE31 5230 8128

4055 & BIC : TRIOBEBB) avec la communication “Music 4 Armenia"

via la cagnotte en ligne