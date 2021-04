Exposition Le Cri du silence d’Antoine Agoudjian sur la Place de la Bastille

La ville de Paris propose du 23 avril au 6 mai, place de la Bastille, l’exposition Le cri du silence du photographe et photoreporter Antoine Agoudjian.

Antoine Agoudjian se rend régulièrement sur le terrain des opérations, soutenu notamment par le Figaro Magazine. Il suit en particulier les zones de conflit au Moyen-Orient et dans le Caucase dont un grand nombre d’images seront présentées Place de la Bastille à Paris. Sa couverture des conflits s’articule avec un travail de longue haleine sur le thème de la mémoire. A travers 27 ans d’activité et des milliers de clichés, Antoine Agoudjian a publié Le Cri du silence (Flammarian, 2015), livre qui interroge, entre Orient et Occident, la question des traces et de la mémoire. Entre la bataille de Mossoul en Irak (2017), le soulèvement et le conflit en Syrie (2018-19) et la guerre en Artsakh (2020), l’exposition présente une sélection d’images à la fois tragiques, humanistes et esthétiques. Ses photographies portent l’histoire et l’espoir grâce à une esthétique visuelle particulièrement travaillée. Du tragique à la transmission artistique, de la mémoire orale à la pellicule, du particulier à l’universel, l’exposition se situera entre deux rives : elle partagera une mémoire tout en interpellant celle de chacun.

Antoine Agoudjian fait partie de la troisième génération des Arméniens de France. Né le 6 février 1961 à St Maur, ses grands-parents sont des rescapés du génocide de 1915. C’est aux Etats-Unis qu’il découvre la photographie. Il s’engage en 1988, suite au tremblement de terre à Gumri, auprès d’une ONG en tant que logisticien et interprète. Il y réalise ses premières images. De retour en France, son premier ouvrage Le Feu sous la Glace, préfacé par Alberto Moravia, est publié par les Editions Parenthèses.

Sous l’impulsion de Robert Doisneau, il entre à l’Agence Rapho et rejoint la famille des photographes humanistes. Il publiera alors de nombreux ouvrages, comme Portraits des Restos du cœur (Calmann Lévy, 1992), Istanbul peut-être (Parenthèses, 1999), Rêves fragiles (Actes Sud, 1999) et Robert Delpire l’intègre dans sa collection Photo Poche, Kes yeux brûlants (Actes Sud).

Plus d’infos : https://agoudjian-bastille.photo/