Noah a un nouveau milieu de terrain offensif

ARMENPRESS. Le détenteur actuel de la Coupe arménienne de football « Noah » a de nouveau joueur.

Noah a recruté le milieu offensif de 26 ans, Raymond Gassi. La dernière équipe de Raymond est Kazma du Koweït et a déjà joué pour un certain nombre de clubs néerlandais, dont Alkmaar, Roda et Emmen.

Les leaders de Premier League du championnat arménien de football sont trois équipes : « Ararat », « Alashkert » et « Ararat-Armenia ». Les clubs ont chacun 18 points