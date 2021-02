Les révélations de l’ancien chef de la sécurité sur la guerre de 2016 et les engagements de S.Sarkissian

La guerre d’avril 2016 s’est achevée au bout de quatre jours, car le président arménien de l’époque, Serge Sarkissian s’est personnellement engagé à mettre en œuvre des accords. C’est ce qu’a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité Armen Grigoryan dans un entretien à la radio « Azadoutioun ».

Armen Grigoryan : La guerre d’avril 2016 s’est arrêtée à cause des promesses données par la partie arménienne. D’ailleurs, après ces promesses, qui présupposaient un agenda – un calendrier d’ailleurs perturbé pendant un certain temps, lors de l’été 2016 en raison du mouvement des « Sasna Tsrer » (Enragés du Sassoun). Ce qui a permis à Serge Sarkissian de gagner du temps en repoussant le calendrier jusqu’à avril 2017, puis jusqu’à la transition du pouvoir au sommet de la République ; mais cet homme, ayant fait beaucoup de promesses et ayant provoqué un tel fardeau pour la République d’Arménie, a quitté son poste. Et maintenant, il vient déclarer que « j’étais prêt à signer, j’étais prêt pour accomplir quelques pas ». Je peux clairement affirmer qu’à cause de ses promesses, à cause des impasses qu’il a créées, nous avons été confrontés à de graves problèmes.

Azadoutioun : M. Grigoryan, quelles promesses Serge Sarkissian a-t-il pu faire après la guerre d’avril 2016 ?

Armen Grigoryan : Seul Serge Sarkissian peut répondre clairement à cette question, mais la guerre d’avril s’est arrêtée, et après cela, il y a eu un calendrier selon lequel des

accords devaient être mis en œuvre.

Azadoutioun : Voulez-vous dire qu’il s’agit de promesses de restitution de territoires ?

Armen Grigoryan : Peut-être que Serge Sarkissian pourrait en parler plus facilement.

Azadoutioun : En tout cas, pouvons-nous dire que ces promesses ont satisfait la partie azerbaïdjanaise ?

Armen Grigoryan : Si l’Azerbaïdjan est resté sur ses deux pieds, bien entendu, cela prouve qu’ils ont été satisfaits.

Dans une interview accordée à ArmNews TV, le troisième président Serge Sarkissian a affirmé que les hostilités avaient cessé en avril 2016, après que la partie azerbaïdjanaise

a essuyé une forte contre-attaque et subi de lourdes pertes. Dans ce même entretien, à la question : « A quel prix avons-nous arrêté la guerre d’avril 2016 ? Et vous savez mieux

que moi qu’il existe par exemple des données selon lesquelles nous avons accepté verbalement de céder les 7 régions au prix d’arrêter la guerre d’avril ? ». « Non, jamais, a

répondu Serge Sarkissian, une telle vision n’a rien à voir avec la réalité. Et cette information, désolé, où l’avez-vous obtenue ; en réalité, il n’y en avait pas. La guerre d’avril a été

arrêtée grâce à la médiation de la Russie, à laquelle l’Azerbaïdjan a fait appel, car pendant les hostilités, il a reçu une forte contre-attaque, subissant de lourdes pertes et a dû

s’asseoir à la table des négociations. » Rappelons qu’en conséquences des opérations militaires d’avril 2016, selon Serge Sarkissian,

l’Azerbaïdjan a subi une forte riposte, qui en même temps, selon le même Serge Sarkissian, a réussi à prendre le contrôle de 800

hectares, dont les positions stratégiques de Lele Tépé et certains points d’observation du village de Talish.

Azadoutioun : Pourquoi n’avons-nous poursuivi dans ce projet de signature d’accord, dont parle Serge Sarkissian

Armen Grigoryan : Il est intéressant que la personne dont vous mentionnez le nom était prête à signer un accord et a également obtenu la guerre. N’oublions par que la

guerre des Quatre jours a eu lieu sous le mandat de cette personne, et qu’elle-même annonce qu’elle était prête à des compromis, mais en fait elle a obtenu la guerre. A ce stade,

nous pouvons en déduire que les compromis ne sont pas nécessairement liés à la guerre, car, si Serge Sarkissian insiste sur le fait qu’il était prêt à des compromis et qu’il agissait

dans le sens du compromis, alors pourquoi a-t-il obtenu la guerre des Quatre jours en avril 2016 ?

Le fait que la guerre d’avril 2016 a été arrêtée à la condition de rendre les territoires à l’Azerbaïdjan, a été rappelé par le premier ministre Nikol Pachinyan lors de la fin de la

guerre de 44 jours en 2020 et la signature du cessez-le-feu, le 9-10 novembre 2020. « Pourquoi la guerre de 2016 a-t-elle eu lieu ? Cette guerre a été déclenchée, puis elle s’est

arrêtée mais à quelle condition ? Justement à cette même condition. » Mais cette expérience ne permettrait plus à la guerre de commencer ou de s’arrêter à cette condition, en

se disant voyons combien de temps pouvons-nous nous accorder devant nous, car désormais personne ne veut donner une autre occasion de ce type »