Certains arméniens s’immiscent en zone rouge

Les conséquences de la guerre des six semaines continuent de hanter les esprits, les âmes, le monde intérieur et toute la vie des Arméniens. Malheureusement, les circonstances actuelles ne manquent pas de personnes et d’organisations qui exploitent la situation à des fins politiques et personnelles, mettant ainsi en danger l’existence et la souveraineté de l’Arménie et de l’Artsakh.

Ces jours-ci, nous assistons à deux phénomènes remarquables. Le premier est la vaste campagne de désinformation contre l’Artsakh, qui a forcé le président Arayik Haroutyounian à s’attaquer de front au problème. « L’un écrit que nous allons dissoudre l’armée et le ministère des Affaires étrangères, l’autre dit que nous allons abandonner la route Garmir Shuka-Shushi, le troisième dit que nous allons lever un drapeau azerbaïdjanais à Stepanakert. , et ainsi de suite. Tous ces mensonges sont absolus et il est tout simplement impossible pour les autorités de l’Artsakh d’accepter les souhaits d’ennemis extérieurs et intérieurs. J’exige officiellement que tout le monde arrête de manipuler le nom de l’Artsakh et les sentiments de son peuple », a écrit le président d’Artsakh sur sa page Facebook.

Aux exemples mentionnés par Arayik Haroutyounian, il faut également ajouter la désinformation récemment publiée selon laquelle les Arméniens de la diaspora souhaitant visiter l’Artsakh doivent désormais demander un visa aux ambassades d’Azerbaïdjan à l’étranger. Le but des groupes derrière ces mensonges est de discréditer le gouvernement arménien actuel, mais ils jouent intentionnellement ou non avec le destin de l’Artsakh et de son peuple, à un moment où la priorité devrait être donnée au besoin immédiat de guérir les cicatrices de a blessé l’Artsakh et a sauvé ce qui reste de sa dignité.

Le deuxième phénomène dangereux est devenu apparent lorsque la création d’un nouveau mouvement a été annoncée sous le nom et le slogan de « Arménie forte avec la Russie. Pour le bien d’une nouvelle Union ». Le congrès fondateur de ce nouveau groupe a été suivi par des personnalités politiques bien connues qui ont occupé des postes élevés dans le passé. Comme son nom l’indique, le but du nouveau mouvement est d’entrer dans une nouvelle union avec la Russie. Récemment, l’ancien président Robert Kocharian a également exprimé une position similaire.

Les politiciens et les partis pro-russes sont actifs sur la scène politique arménienne depuis longtemps. Cependant, après la guerre, il devient évident qu’une course est en cours entre ceux qui offrent leurs services à Moscou, dans l’espoir d’atteindre l’objectif d’arriver au pouvoir avec le soutien de cercles proches du Kremlin.

Le Parti social-démocrate hunchakian a toujours été favorable à des relations étroites avec la Russie. Pendant sept décennies, nous avons soutenu l’Arménie soviétique et l’avons soutenue, la considérant comme le garant de la sécurité et du développement de la nation arménienne. Cependant, 30 ans après l’effondrement de l’Union soviétique et l’établissement de la Troisième République arménienne, nous trouvons inacceptable de soutenir l’idée d’entrer dans une nouvelle union avec un autre État beaucoup plus grand que nous. Nous pensons que nous devons maintenir et renforcer nos relations et nos alliances avec la Russie dans un certain nombre de domaines. La coopération entre les deux pays doit être maintenue et élargie dans l’intérêt des deux pays. Toute autre chose est une atteinte directe à la souveraineté de la République arménienne et au droit de son peuple de vivre librement et indépendamment.

Les désaccords politiques et les aspirations au pouvoir sont normaux tant qu’ils restent dans des limites acceptables. Les tentatives pour manipuler la situation actuelle en Artsakh ou pour négocier la souveraineté de l’Arménie pour des gains politiques vont au-delà de ces frontières et nous mèneront vers des territoires dangereux remplis de champs de mines qui pourraient exploser sous nos pieds à tous.