COVID-19 : l’Arménie signale 136 nouveaux cas, 243 guérisons en un jour

16 Février à 11 heures l’Arménie avait confirmé 136 nouveaux cas d’infections au coronavirus et 243 guérisons et 3 décès en une journée. Depuis l’apparition du virus, l’Arménie a enregistré au total 169 391cas d’infection dont 161 348 furent guéris et 3150 sont décédés.

3075 tests ont été pratiqués en Arménie au cours de la dernière journée. Le 16 Février 4101 patients atteints du Covid-19 étaient traités en Arménie.

Le nombre de personnes infectées par le COVID-19, mais décédées d’une autre maladie a atteint 792.