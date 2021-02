Le procureur d’Ankara a annoncé mardi avoir ouvert une enquête contre le dirigeant d’extrême droite néerlandais Geert Wilders pour « insulte » envers le président turc après que celui-ci eut décrit Recep Tayyip Erdogan comme un « terroriste ». L’enquête porte sur des messages sur Twitter de M. Wilders « contenant des insultes écrites et visuelles » envers le président turc, a affirmé le bureau du procureur. « Erdogan est un islamiste posant un danger mortel et qui incite à la haine et au terrorisme ici aux Pays-Bas », a écrit M. Wilders lundi sur Twitter. Il a aussi publié une caricature représentant la (...)