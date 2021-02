Le diplomate Areg Hovhannisyan a été nommé ambassadeur d’Arménie au Japon

Le Président arménien Armen Sarkissian a signé un décret présidentiel portant sur la nomination d’Areg Hovhannisyan au poste d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Arménie au Japon. Information du service des relations publiques du bureau du président de la République d’Arménie.

« Sur la base de la proposition du Premier ministre, conformément à l’article 132, partie 1, clause 2 de la Constitution. Nommer Areg Hovhannisyan Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Arménie au Japon (résidence à Tokyo) » indique le décret signé par le Président de la République d’Arménie. Par un autre décret présidentiel, Hrant Poghosyan a été rappelé du poste d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Arménie en République de Corée.

Krikor Amirzayan