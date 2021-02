L’ambassadeur des Pays-Bas à Erévan considère comme un succès la lutte de l’Arménie contre la Covid-19

La Ministre de la Santé Anahit Avanesyan a rencontré le nouvel Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas en Arménie Niko Skermers a informé le ministère arménien de la Santé.

Anahit Avanesyan a félicité l’ambassadeur pour sa nomination et l’a remercié pour son aide à l’Arménie dans la lutte contre le coronavirus. Analysant les statistiques de l’épidémie en Arménie, l’ambassadeur s’est enquis du secret de l’Arménie pour rendre la situation du coronavirus contrôlable et stable. « Je suis conscient de la situation en Arménie à l’automne 2020, à la fois en termes d’épidémie de coronavirus et de guerre. Félicitations pour votre succès dans la lutte contre l’épidémie. « Compte tenu des taux croissants d’infection dans le monde, même dans les conditions de verrouillage, l’Arménie a pu stabiliser la situation » a déclaré Niko Schmermers, louant la politique adoptée par le gouvernement arménien et le ministère de la Santé.

Se référant aux considérations de l’invité, le ministre a noté. « Nous travaillons à sensibiliser le public et à garantir la transparence des données dans la lutte contre le COVID-19. Le gouvernement et notre agence font tout leur possible pour éviter la 3e vague prévue de l’épidémie. Nous nous rendons compte qu’autrement, « cette vague unique peut créer une crise très grave pour l’économie et le système de santé ».

A l’issue de la réunion, les parties ont évoqué le travail effectué par la diaspora aux Pays-Bas, en particulier la fourniture de prothèses aux soldats blessés pendant la guerre. Les possibilités de fournir une assistance à l’équipe médicale prévue pour la visite en Arménie en avril pour fournir des soins médicaux de réadaptation ont été décrites.