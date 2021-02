Démantèlement d’un groupe criminel russo-géorgien dans l’ouest de la France

Rennes, 16 fév 2021 (AFP) - Dix suspects ont été incarcérés et cinq placés sous contrôle judiciaire dans le cadre du démantèlement d’un groupe criminel russo-géorgien, suspecté de vols divers et de trafic de cigarettes dans l’ouest de la France, a annoncé mardi le parquet de Rennes.

Ces treize hommes et deux femmes, âgés de 31 ans à 70 ans, ont été mis en examen par un juge d’instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Rennes, selon un communiqué du procureur de la République Philippe Astruc.

Il s’agit de cinq Russes, un Arménien, sept Géorgiens, un Français et un Azerbaïdjanais, a-t-il précisé.

Les 9 et 10 février, 27 membres présumés de cette organisation criminelle avaient été interpellés en Gironde, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Vendée et

Deux-Sèvres par des fonctionnaires de plusieurs services de police « en coordination avec la police géorgienne », selon la même source.

Des vêtements, matériels d’outillage, bouteilles d’alcool, parfums et « produits de maroquinerie encore conditionnés » avaient été saisis. « Environ 280 cartouches de cigarettes étaient appréhendées, ainsi que des sacs en aluminium utilisés pour les vols à l’étalage, un endoscope et des clés de véhicule Peugeot vierges utilisés pour les vols de véhicule », selon le parquet.

Un fusil à canon scié et plusieurs cartouches, un gilet pare-balles et une arme de poing factice ont également été saisis ainsi que cinq véhicules, de nombreux bijoux et 53.500 euros en numéraire.

L’enquête avait démarré en avril 2019 à la suite d’une tentative de meurtre commise contre un ressortissant géorgien dans le quartier de Maurepas à Rennes.

Les investigations avaient alors révélé l’existence « d’un réseau criminel appartenant à la structure mafieuse des +voleurs dans la loi+ », selon M. Astruc.

Cette « organisation criminelle russophone » est apparue « dans les années 1920 dans les prisons russes et a instauré une hiérarchie carcérale parallèle positionnant un chef de clan, un +vor+, à la tête de la structure », précise le procureur. « Obéissant à un code très strict, tous les membres du réseau doivent notamment verser au +vor+ une part des revenus provenant de leur activité illicite », ajoute le magistrat.

Ce « vor » a été identifié par la police comme étant un homme de 58 ans, demeurant La Roche-Sur-Yon (85), « intronisé par ses pairs au début des années 1990 » et étendant son influence sur quatre groupes répartis dans l’ouest de la France.

Les équipes de malfaiteurs se livraient à de nombreux vols aggravés sur l’ensemble de la France et procédaient également à un trafic de cigarettes avec des importations de Belgique, selon le parquet. La commission rogatoire a été élargie en février 2021 à ces nouveaux faits et au blanchiment en bande organisée.