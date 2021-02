La ministre Wendy Morton ouvrira officiellement le nouveau bureau de l’ambassade britannique à Erevan

EREVAN, 16 FÉVRIER, ARMENPRESS. La ministre britannique du Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth pour le voisinage européen et les Amériques, Wendy Morton, effectuera sa première visite en Arménie le 16 février, visitant la capitale historique d’Erevan et le centre régional de Vanadzor, rapporte l’ambassade britannique à Erevan.

Au cours de cette visite de deux jours, le ministre ouvrira officiellement le nouveau bureau de l’ambassade britannique à Erevan avec le vice-ministre des Affaires étrangères Adonts, comme symbole du renforcement des liens entre le peuple britannique et arménien.

Le ministre saluera également un nouveau partenariat entre le Royaume-Uni, l’UNICEF et le Programme des Nations Unies pour le développement, qui soutiendra la résilience économique et sociale des communautés des provinces de Vayots Dzor, Gegharkunik et Syunik qui ont été particulièrement touchées par le COVID-19 et le récent conflit. . Le Royaume-Uni espère développer ce partenariat pour identifier comment renforcer la stabilité dans ces régions éloignées à plus long terme.

Avant la visite, la ministre britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, Wendy Morton, a déclaré : « Le Royaume-Uni est attaché à notre amitié durable avec l’Arménie. J’ai hâte de rencontrer le ministre des Affaires étrangères Ayvazyan et le président Sarkissian pour discuter des nombreuses opportunités pour nos pays de travailler ensemble pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique et Covid-19. Le Royaume-Uni est prêt à aider l’Arménie à se reconstruire plus verte après le conflit et les effets du Covid-19. Nous nous félicitons des engagements ambitieux de l’Arménie en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et sommes impatients d’aider l’Arménie à réaliser son potentiel de leadership dans la lutte contre le changement climatique avant la COP26 ».

Le Royaume-Uni est heureux de soutenir les progrès impressionnants de l’Arménie en matière de réformes démocratiques et économiques et de lutte contre la corruption ces dernières années. Le ministre Morton soulignera comment nos pays peuvent travailler ensemble pour faire avancer les choses, notamment par des mesures visant à aider les petites entreprises à se développer et à soutenir l’Assemblée nationale arménienne alors qu’elle devient une institution plus moderne et plus transparente.

Le ministre Morton rencontrera le ministre des Affaires étrangères Ara Ayvazyan et réitérera le soutien du Royaume-Uni aux travaux des coprésidents du groupe de l’OSCE à Minsk en vue d’un règlement de paix réel et durable au Haut-Karabakh. L’Arménie a la possibilité d’instaurer une paix forte et durable dans l’ensemble de la région du Caucase, notamment en augmentant la participation des femmes aux initiatives de consolidation de la paix.

Le renforcement de la participation des femmes à la politique et au monde des affaires est vital pour le développement et la prospérité de l’Arménie. Le ministre se rendra au Vanadzor Technology Centre pour rencontrer des femmes entrepreneurs et des femmes impliquées dans les affaires et l’innovation en Arménie, que le Royaume-Uni a soutenues et autonomisées par le biais de son Good Governance Fund.