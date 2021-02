Une délégation parlementaire iranienne en visite en Arménie

ARMENPRESS. Le président de la commission parlementaire permanente de la science, de l’éducation, de la culture, de la diaspora, de la jeunesse et des sports, le chef du groupe d’amitié Arménie-Iran Mkhitar Hayrapetyan a eu une conversation téléphonique avec son homologue iranien, chef du groupe d’amitié Iran-Arménie Seyyed Mehdi Farshadan.

Félicitant le 42e anniversaire de la révolution islamique, Mkhitar Hayrapetyan a adressé ses meilleurs vœux au peuple iranien.

Au cours de la conversation téléphonique, les responsables ont discuté des questions relatives au développement et à l’extension de la coopération bilatérale.

Ils ont tous deux souligné le niveau élevé de confiance et de soutien mutuels entre l’Arménie et l’Iran, les relations historiques et culturelles solides.

M. Farshadan a informé qu’il prévoyait de se rendre prochainement en Arménie avec une délégation visant à discuter plus en détail des perspectives d’approfondissement du partenariat bilatéral.

Édition et traduction par Aneta Harutyunyan