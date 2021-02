Soirée en hommage à Hrant Dink, en ligne, le jeudi 11 février 2021, autour des valeurs que Hrant Dink professait et auxquelles nous adhérons :

– Présentation par Michel Marian, Collectif du Rêve Commun

– Intervention de Mme Alexandra Cordebard, Maire du 10e

– Intervention de M. Arnaud Ngatcha, Adjoint à la Maire de Paris chargé des relations internationales et de la francophonie

– Intervention de Mme Dink Rakel lors de la commémoration à Istanbul le 19/01/2021

– Intervention de Mme Başak Demirtaş lors de la commémoration à Istanbul le 19 janvier 2021

– Intervention de Mme Ozinian Aline, journaliste arménienne.

– Intervention M Ahmet Insel, du Collectif du Rêve Commun

– Remerciements par Verda, Collectif du Rêve Commun.

Soirée soutenu par le CCAF