De fortes chutes de neige sont attendues dans un certain nombre de régions d’Arménie

De fortes chutes de neige sont attendues dans les régions d’Arménie et notamment de Chirak, Lori, Tavouch, Aragatsotn, Kotayk, ainsi que sur le relief montagneux des régions de Vayots Dzor et Gegharkunik demain 17 février. Des tempêtes de neige sont également annoncées indique le Centre de surveillance hydrométéorologique du ministère de l’Environnement d’Arménie.

Dans les vallées de Chirak, Aragatsotn, Kotayk, Gegharkunik et Ararat, le vent devrait s’intensifier jusqu’à 25-30 m / s, à Erevan 20-25 m / s.

De la pluie est prévue à Erevan dans l’après-midi du 16 février, de la pluie le 17 février, de la neige humide du 18 au 20 février, aucune précipitation n’est prévue le 21 février. Le vent devrait s’intensifier à 20-25 m / s le 17 février.

Sur le territoire de la république dans l’après-midi du 16 février, dans la nuit du 21 février dans certaines régions, du 17 au 20 février dans la plupart des régions, des précipitations sont attendues de temps en temps, du 18 au 20 février dans le contrefort montagneux zones sous forme de neige.

Le vent sera du sud-ouest, 5-10 m / s, le 16-17 le vent devrait s’intensifier à certains endroits, le 16 - 20-25, le 17 - 25-30m / s. La température de l’air diminuera progressivement de 13 à 16 degrés les 18 et 21 février.