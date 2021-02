Arayik Harutyunyan a convoqué une réunion sur la construction de logements

ARMENPRESS. Le Président d’Artsakh Arayik Harutyunyan a convoqué une consultation de travail le 15 février pour discuter des problèmes de construction de logements, a déclaré le bureau présidentiel.

Les ministres du développement urbain et de l’administration territoriale et des infrastructures ont présenté des rapports sur les travaux de construction de logements en cours et la réinstallation des citoyens qui se sont retrouvés sans abris.

Le Président a déclaré que malgré les travaux de construction à grande échelle dans la République, les résultats ne sont pas satisfaisants. « En ce moment, en général, nous n’avons pas de problème financier pour la construction de logements. D’un autre côté, fournir à nos citoyens un logement dépend du rythme de notre travail. Acceptez cela comme une instruction stricte », a noté le Président.

Il a également confié un certain nombre de tâches aux responsables respectifs pour accélérer le processus.