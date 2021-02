Les gardes-frontières russes renforcent leur déploiement dans le Syunik

Les gardes-frontières russes auraient installé un poste supplémentaire à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan le week-end dernier après ce que les responsables arméniens ont décrit comme des coups de feu tirés par les forces azerbaïdjanaises.

Les autorités de la province arménienne de Syunik ont déclaré lundi que des militaires azerbaïdjanais déployés près d’Agarak, un village arménien situé à plusieurs kilomètres à l’est de la capitale provinciale Kapan, ont tiré samedi des coups de feu en l’air d’une manière continue pour des raisons inconnues.

Selon l’administration provinciale, les gardes-frontières russes déployés dans la région ont pris acte de ces tirs sporadiques et ont établi un avant-poste supplémentaire à la section frontalière pour répondre à l’incident.

Le chef du village, Hayk Sahakian, a déclaré au service arménien de RFE/RL qu’il n’y avait plus eu de tirs dimanche et lundi. Malgré le calme relatif qui règne dans le village, les villageois restent préoccupés pour leur sécurité, a-t-il dit, en faisant valoir que la position azerbaïdjanaise la plus proche n’est qu’à environ 1 kilomètre d’Agarak.

Le bureau du médiateur arménien pour les droits de l’homme, Arman Tatoyan, a publié ce qu’il a décrit comme une vidéo de téléphone portable filmée par un garde-frontière arménien déployé à l’extérieur d’Agarak. La courte vidéo a capté le son de tirs automatiques intenses.

Dans une déclaration, Tatoyan a déclaré que de tels coups de feu se produisent régulièrement dans les villages du Syunik, à la frontière de trois districts au sud-ouest du Haut-Karabakh, qui ont été repris par l’Azerbaïdjan pendant et après la guerre d’automne. Il a condamné ces incidents comme une menace pour la sécurité de la population locale.

« Ils tirent sporadiquement », a déclaré M. Sahakian. « Quand ils utilisent des balles traçantes, nous pouvons voir qu’ils tirent vers le village. »

Pendant les six semaines de guerre, la Russie a déployé des soldats et des gardes-frontières au Syunik pour aider l’armée arménienne à défendre la région contre d’éventuelles attaques azerbaïdjanaises. Actuellement, les troupes russes patrouillent également dans des sections de la principale route régionale qui longe la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.