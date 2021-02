Zakir Hassanov :« L’Armée turque est l’une des plus puissantes du monde »

Alors qu’il était à Kars où se déroulait un exercice militaire mené conjointement par les Forces turques et azerbaïdjanaises Le ministre azerbaïdjanais de la Défense, Zakir Hassanov, a déclaré que les forces armées turques (TSK) étaient l’une des armées les plus puissantes du monde.

« Nous avons une coopération étroite avec notre pays frère. Il est important pour nous de bénéficier des expériences de l’Armée turque » a-t-il déclaré.

Zakir Hassanov a assuré que c’est un bonheur de faire des exercices avec la Turquie, ajoutant en être fier.

Notant que l’exercice a été effectué afin d’assurer la coopération et la coordination et de tester les possibilités et les capacités d’opération dans la neige profonde et le froid, Hassanov a précisé que « l’Armée turque est l’une des plus puissantes du monde ».

« Nous avons une forte collaboration avec notre pays frère. Bénéficier de l’expérience du TSK est important pour nous. L’histoire entre l’Azerbaïdjan et la Turquie, les religions et les civilisations constituent des liens profonds entre les deux pays. Les relations Turquie-Azerbaïdjan, qui sont décrites comme ‘celles entre deux Etats-une nation’ par notre leader Haïdar Aliev, se poursuivent aujourd’hui encore avec plein d’espoir sous la direction de nos chefs d’Etat. La contribution de nos chefs d’Etat au maintien de nos relations est très grande » a dit M. Hassanov.