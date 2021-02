Après la découvert du corps d’un adolescent de 15 ans qui se serait suicidé, la presse arménienne s’intéresse aux raisons des suicides d’adolescents en Arménie. La représentante de la police, Nelly Duryan, a appelé à ne pas propager l’hypothèse selon laquelle l’adolescent se serait suicidé à cause du jeux « Blue Whale Challenge », car ceci peut susciter l’intérêt des autres adolescents de trouver ce jeu. Parlant des statistiques de suicides d’adolescents, selon Duryan, au total, vingt suicides et tentatives de suicide ont été commis par des mineurs en 2020. Parmi ces mineurs, 7 étaient des filles et 13 des garçons. Quant aux raisons des suicides, d’après la police, ce sont généralement des désaccords familiaux, un amour non partagé et rejeté. Il peut également y avoir des conflits avec des camarades.

Ambassade de France en Arménie