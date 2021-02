Législation visant à interdire aux médias de référencer des chaînes de Telegram anonymes

Le Parlement arménien a discuté d’un projet de loi qui en cas d’adoption, interdira les références aux chaînes de Telegram anonymes dans les médias arméniens. Selon l’un des auteurs de ce projet, Artur Hovhannisyan, la loi interdira de se référer à des sources qui n’ont pas de données d’identification ou de citer des sources non nommées. En outre, selon lui, la responsabilité de la publication des informations provenant de ces sources incombera aux médias eux-mêmes. D’après Hovhannisyan, ses collègues et lui ont initié ce projet car « ces sources non vérifiées représentent dans certains cas un risque pour la sécurité ». En cas de violation de cette interdiction, les médias seront condamnés à une amende de 500 000 drams (867 euros) la première fois, en cas de violation répétée - un million de drams (1735 euros). Les auteurs du projet proposent aussi d’obliger les médias électroniques à indiquer sur leur site web le nom complet, la dénomination de l’entité juridique exerçant les activités d’information, sa forme juridique et son adresse.