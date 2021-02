Lois adoptées au Parlement

La presse indique que le Parlement a adopté une loi sur le nouveau service social qui met en place un « guichet unique » pour toutes les questions de protection sociale - handicap, emploi, prestations et pensions etc. Selon une autre loi adoptée hier, une nouvelle spécialisation des juges sera mise en place dans les tribunaux arméniens. Ces juges examineront les requêtes de l’accusation concernant la détention provisoire et les perquisitions, les plaintes de la défense concernant la légalité de ces actions, ainsi que toutes les autres requêtes des forces de l’ordre et des avocats avant le procès. Les deux partis d’opposition représentés au Parlement ont rejeté le projet de loi, estimant que les autorités devraient plutôt s’attaquer aux problèmes de sécurité bien plus urgents auxquels sont confrontés l’Arménie et le Karabakh. Plusieurs autres groupes d’opposition ont dénoncé le projet de loi en des termes plus fermes et ont manifesté devant le Parlement à Erevan. Selon eux, l’administration de Pachinian veut installer des juges loyaux qui autoriseront les arrestations avant procès de leurs opposants politiques.