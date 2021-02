Le Ministère des Affaires Etrangères : Les autorités turques doivent se rendre compte qu’un climat de confiance est nécessaire au dialogue

La presse rend compte du commentaire de la porte-parole du Ministère arménien des Affaires étrangères (MAE) à une question concernant la vente et la destruction des églises arméniennes en Turquie rapportées par les médias. « Nous connaissons les rapports des médias turcs sur la vente d’églises arméniennes en Turquie » a déclaré la porte-parole indiquant que notamment, l’église catholique arménienne du district de Sebtash à Bursa avait été mise en vente pour 6 millions de lires turques, tandis qu’une autre église arménienne de Bursa avait été mise en vente pour 6,3 millions de lires turques. De plus, selon elle, l’église arménienne St. Toros dans la province turque occidentale de Kutahya a été détruite. « Nous condamnons fermement la politique de destruction et de détournement systématique du patrimoine culturel arménien menée par les autorités turques, qui a pris un nouvel élan, et demandons instamment à la Turquie de respecter strictement ses obligations au titre des accords internationaux. L’appel à la coopération pour la paix et la stabilité régionales par un État qui fait preuve d’une telle attitude à l’égard des monuments historico-culturels ne peut être crédible » a déclaré la porte-parole. Quant aux déclarations du Ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Mevlüt Çavuşoğlu, qui dans ses remarques, a fait référence à l’Arménie « en conseillant de tirer les leçons », selon la porte-parole, « personne n’a le droit de parler irrespectueusement avec le langage de la menace et de donner des leçons d’histoire à une nation qui a survécu au génocide ». « Les autorités turques doivent clairement réaliser qu’un environnement de confiance pertinent est nécessaire pour établir un dialogue, et que la destruction de l’héritage historico-culturel arménien ne contribue certainement pas à l’établissement d’un tel environnement » a conclut la porte-parole.