L’Arménie a remporté deux médailles au Championnat des Balkans U20

La capitale de la Bulgarie, Sofia, a accueilli les championnats d’athlétisme des moins de 20 ans des Balkans, auxquels ont participé environ 200 athlètes de 16 pays.

L’Arménie était représentée par Gor Beglaryan et Narek Sraponyan, qui sont devenus médaillés. Le sauteur en longueur Gor Beglaryan a enregistré le meilleur résultat dans la lutte de 11 athlètes - 7,29 m - a remporté une médaille d’or. La deuxième place du saut en longueur a été prise par le représentant de la Croatie Roko Farkas - 7,11 m, et les trois premiersplaces ont été complétés par un autre représentant de la Croatie, Lukas Kik, qui a enregistré un résultat de 7,09 m. Le triple sauteur Narek Sraponyan est devenu médaillé d’argent dans la lutte de 9 athlètes, enregistrant un résultat de 15,26 m. Alexander Iko de l’Ukraine (15,43 m) est devenu le champion du triple saut et le troisième lauréat a été Dimitar Tash de Bulgarie (15,20 m). Ajoutons qu’avec 2 médailles remportées, l’Arménie a pris la 4e place du classement par équipe masculin du championnat des Balkans et la 7e place du classement général par équipe.

ARMENPRESS