Les forces azéris tirent à proximité immédiate des villages de la région du Syunik

ARMENPRESS. Le Défenseur des droits de l’homme d’Arménie Arman Tatoyan a publié une vidéo sur les réseaux sociaux montrant les tirs par les forces armées azerbaïdjanaises d’armes de petit et de gros calibre à proximité immédiate de villages de la région de Syunik en République d’Arménie.

« Cette vidéo a été enregistrée il y a 2 jours, à des moments différents de la journée, au milieu des villages Agarak et Yeghvard de la communauté Kapan ; les images ont été capturées par nos gardes de périmètre aux lignes de contact.

Pour remettre la question en contexte et pour être clair, le point d’origine de ces tirs est directement à environ un (1) km du village d’Agarak », a déclaré Tatoyan, ajoutant qu’il recevait périodiquement des alertes sur la colère et les inquiétudes des habitants des villages de Kapan pour le déchargement régulier d’armes à feu par l’armée azerbaïdjanaise.

« Tout cela confirme une fois de plus qu’à proximité immédiate des communautés Syunik et sur les routes reliant ces communautés, il ne devrait pas y avoir de forces militaires azerbaïdjanaises. La présence de ces forces met gravement en danger les droits des civils arméniens, perturbe leur paix et leur vie pacifique », a déclaré le Médiateur.