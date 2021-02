Le ministre arménien des Affaires étrangères rencontrera son homologue russe à Moscou

ARMENPRESS. Le 17 février, le ministre des Affaires étrangères de l’Arménie, Ara Ayvazyan, effectuera une visite de travail en Fédération de Russie, où il rencontrera le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, rapporte le ministère russe des Affaires étrangères.

« Les ministres des Affaires étrangères discuteront des questions de l’agenda bilatéral, régional et international. Une attention particulière sera accordée aux déclarations trilatérales des 9 novembre 2020 et 11 janvier 2021 des dirigeants russes, arméniens et azerbaïdjanais, mettant l’accent sur l’aide humanitaire, la restauration des infrastructures et le déblocage de la région », indique le communiqué.

Les responsables discuteront également des activités dans le cadre de la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE.