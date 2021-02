Les soldats de la paix russes du Haut-Karabakh ont organisé des cours de formation au feu

ARMENPRESS. Dans le cadre des exercices d’entraînement au combat prévus, les unités de déminage des unités de maintien de la paix russes au Haut-Karabakh ont mené un certain nombre d’exercices d’entraînement à l’école militaire de Mardakert.

Au cours d’actions pratiques, les militaires ont amélioré leurs compétences pour amener les amener les mortiers en position de combat et de marche. Les artilleurs ont ont travaillé sur la cohérence et la rapidité des calculs lors du tir, en visant la cible par coordonnées et lors du changement des paramètres de tir, en fonction de la nature de la cible. En outre, les mortiers ont élaboré un certain nombre de normes pour la reconnaissance des cibles et le changement des positions de tir.

Dans la phase finale, les militaires ont mené des exercices d’entraînement à partir de positions de tir fermées en direction de cibles observées et non observées à différentes distances.

Au total, une cinquantaine de soldats de la paix russes ont participé à la formation.