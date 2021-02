La Chine s’impose comme le deuxième partenaire commercial de l’Arménie après la Russie

La Chine s’est montrée plutôt discrète durant les six semaines de guerre qui ont opposé l’Arménie à l’Azerbaïdjan autour du Haut Karabagh… Et pour cause, puisqu’elle a des intérêts des deux côtés d’une frontière dont le tracé lui importe guère, pourvu qu’elle soit plus fluide ! A cet égard, les termes de l’accord de cessez-le-feu arméno-russo-azéri qui a mis fin à cette guerre le 9 novembre 2020 ne sont pas pour lui déplaire, dans la mesure où ils laissent entrevoir une levée de ce blocus qu’imposent depuis trois décennies l’Azerbaïdjan et la Turquie à l’Arménie, pays situés sur le tracé de cette antique Route de la soie que la Chine a réhabilitée en grande pompe en lançant en 2017 son ambitieux projet des « nouvelles routes de la soie », maillant la planète d’un réseau dense d’axes de communication ayant vocation à doper les relations commerciales entre l’Empire du Milieu et le reste du monde. Au-delà de sa dimension symbolique, la région du Sud Caucase, par où transitait la Route de la soie historique dont l’ancienne capitale arménienne Ani, aujourd’hui en Turquie, fut l’une des grandes étapes, porte des enjeux économiques et commerciaux majeurs pour la Chine, qui investit massivement dans tous les pays concernés, de l’Iran à la Turquie en passant par la Géorgie, l’Azerbaïdjan et l’Arménie, qui n’a pas été oubliée par le régime de Pékin, même si, pendant ses trente dernières années, en raison du conflit du Karabagh, les grands projets régionaux d’infrastructures se sont employés à la contourner. Ainsi, si, selon le Comité des statistiques du gouvernement arménien, le volume des échanges commerciaux de l’Arménie a chuté en 2020 sur fond de récession mondiale due à la pandémie de coronavirus, les échanges commerciaux entre la Chine et l’Arménie échappent à cette tendance, augmentant de 2 % pour totaliser 965 millions de $. Les exportations arméniennes en Chine ont augmenté de près de 50 %, pour 290 millions de $, tandis que les importations de produits chinois augmentaient de 10 %. La Chine, qui compte pour 13,6 % du commerce extérieur de l’Arménie, devient ainsi son deuxième partenaire commercial après la Russie, vers qui vont 30,3 % des échanges commerciaux du pays. Les pays de l’Union européenne se voient ainsi détrônés par la Chine dans le paysage commercial de l’Arménie, et leur part est tombée de 23 % dans les échanges commerciaux du pays. L’Union européenne dans son ensemble, absorbe encore toutefois 18 % des échanges commerciaux de l’Arménie, pour un total de quelque 1,3 milliard de $. Comme ses prédécesseurs, le gouvernement de Pachinian a maintenu et développé des relations cordiales avec le régime de Pékin, et il entend les porter à un plus haut niveau encore. Nikol Pachinian a réaffirmé cette politique la semaine dernière en adressant ses vœux au président Xi Jinping à l’occasion du Nouvel an chinois.