Un blogueur Azéri opposant à Aliev a été battu à Berlin

Les agents répressifs du président azéri Ilham Aliev agissent depuis longtemps déjà en dehors de l’Azerbaïdjan par des actions agressives contre les opposants au régime de Bakou écrit le site infoteka24.

Dernier agissement en date de ces agents, le blogueur azéri Orhan Aghaev opposé à Aliev a été sauvagement battu dimanche à Berlin (Allemagne) où il s’était réfugié, fuyant la dictature d’Aliev. Le blogueur affirme qu’il a été agressé par les agents d’Aliev car il était opposé par ses activités aux autorités azéries.

La police allemande a ouvert une enquête. Mais il y a fort à parier que les auteurs de ces violences resteront impunis. L’axe Berlin-Ankara et Bakou la protégée restant une priorité stratégique de la politique allemande comme on l’a vu notamment dans la non condamnation par l’Allemagne de l’agression de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh.

Krikor Amirzayan