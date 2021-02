Mort du Trompettiste Freddy Hovsepian

Trompettiste emblématique du groupe guadeloupéen Kassav depuis 1981, Freddy Hovsepian, originaire de Marseille, s’est éteint le 10 février 2021 à l’âge de 77 ans.

Kassav rend hommage à son premier trompette : « Nous sommes triste de vous annoncer le décès de notre trompettiste Freddy Hovsepian ce 10 Février 2021.

Toute notre tendresse et notre compassion vont vers Marcelle et Nathalie, son épouse et sa fille. Nous n’oublierons pas sa jovialité, ses coup de gueule, son accent de Marseille mais surtout son grand talent. Freddy est avec nous depuis les débuts du groupe, il restera dans nos cœurs. Souhaitons qu’il retrouve vite Patrick, Cesar, Maryann et tous ceux qui nous manquent. »