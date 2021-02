Danse du sabre, danse du ventre

Le nouveau Sultan a-t-il raison de prendre les Occidentaux pour des pleutres amnésiques ? Anticipant la défaite de Donald Trump et un éventuel refroidissement de ses relations avec l’administration américaine, bien qu’elle se soit toujours montrée bienveillante à son égard, la diplomatie turque se livre depuis la fin de l’année dernière à l’un de ses numéros les mieux rodés après la danse du sabre (dont elle vient d’assurer une brillante prestation au Haut-Karabakh) : la danse du ventre. But de cette énième opération de séduction : endormir les esprits et redorer son blason terni par ses agressions guerrières contre les Kurdes et les Arméniens, ses provocations en Méditerranée contre la Grèce et Chypre, son implication militaire en Libye, son prosélytisme islamiste en Afrique, ses liaisons dangereuses avec les djihadistes, son rapprochement avec Poutine, son chantage permanent envers l’Europe et la plongée autoritaire du régime Erdogan. Autant de provocations, dont certaines criminelles, qui à défaut d’avoir déclenché la moindre tempête ont engendré quelques timides questions sur la place de la Turquie dans l’OTAN et dans l’Europe. Parmi elles, celles du président français. Pas de quoi, certes, affoler Ankara. Mais le seuil d’alerte semble toutefois avoir été jugé suffisant pour l’inciter à prendre quelques précautions d’usage, surtout dans le contexte de l’arrivée d’une nouvelle équipe à Washington, réputée moins complaisante à son endroit...

