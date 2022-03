Suite à un pic d’appels, le réseau de communication mobile en Arménie a été fortement perturbé

Suite au tremblement de terre et de l’augmentation rapide et très important des appels sur le réseau mobile en Arménie, de fortes perturbations se sont produites. Information du ministère de l’Industrie de Hautes technologies d’Arménie.

Rappelons qu’un séisme de 4,7 degrés et de 6 à 7 à son épicentre situé à 10 km profondeur à 8 km au sud-est d’Erévan s’est produit ce matin à 11h29 heure locale.

Krikor Amirzayan