Nous avons assez dit de la résilience, que les Arméniens érigent en principe de permanence historique, qu’elle avait ses limites et qu’au regard des urgences elle constituait une forme d’orgueil mal placé et de faiblesse masquée. Comme nous avons souligné que l’Arménie se trouvait aujourd’hui dans un état de fragilité extrême dû à trois causes convergentes : la défaite, la pandémie et les divisions internes. Il serait incongru de dire ici, même si c’est vrai, que les Arméniens en ont vu d’autres. A l’heure actuelle, leurs ennemis traditionnels se frottent les mains et fourbissent déjà leurs chars et leurs drones sachant que le moment de pousser le poing sur l’Arménie est on ne peut plus propice et qu’il ne s’en présentera pas un autre qui leur soit aussi favorable. La Russie a beau faire obstacle à leurs ambitions du moment, les prédateurs attitrés des Arméniens savent bien que la fin de règne agitée de Poutine pourrait défaire les forces de la paix russe en un éclair. Et que… Oui. La raison expansionniste exige de se tenir prêt pour s’introduire dans la moindre brèche pour y propulser sa gloutonnerie idéologique et territoriale.

Notons aussi que jamais le moral des Arméniens, quoi qu’ils fassent pour se doper à l’optimisme de la revanche, n’a jamais été aussi bas. L’humiliation due à la défaite, une fierté saisie de douche froide, la déréliction nationale provoquée par des appels au secours restés vains, la proximité d’une menace active aux frontières, un sentiment confus d’impuissance et de malaise, le spectacle des déchirements politiques, le traumatisme d’une génération perdue et vandalisée, la perversion et l’instabilité des valeurs démocratiques, la déprime devant un avenir bouché, et tant d’autres faits intimes qui troublent le sens commun et délite l’élan vital, tout cela contribue à écraser des hommes et des femmes qui se terrent dans la résignation et le fatalisme ou qui se projettent dans l’utopie. Ajoutez à cela une diaspora qui, pour cause de pandémie, ne peut plus charnellement donner du baume au cœur à une population abattue, sauf à lui porter secours à distance par le biais de biens matériels, et vous aurez de ce sombre tableau une idée du climat psychologique qui règne en Arménie. Et de fait, la voici confrontée à deux pestes qui répandent la terreur dans tous les esprits : le Covid et la peur du vide.

Mais le plus lourd à porter qui soit pour les Arméniens est que cette guerre n’ayant rien réglé en demande déjà une autre et que leur vie se tient désormais en suspens dans l’horreur d’une attente dont personne ne sait sur quelle histoire, forcément sombre, elle débouchera. Car on est en droit de se demander si les Arméniens n’ayant plus en mains les cartes ni les armes de leur avenir, ont encore droit à un avenir. Tout ce mal dont ils souffrent provient de cette impasse où viennent s’engouffrer les cauchemars de la dépendance nationale, du chaos social et de l’incertitude au plus intime de soi. Jamais l’Arménie n’aura été si proche de la démocratie, et jamais cette démocratie n’aura été si menacée tant par la voracité de voisins autocrates que par les mauvais génies de l’intérieur. De ce fait, on voit mal comment les bravaches de l’opposition pourraient changer le cours des choses étant donné qu’ils n’ont aucune autorité n’ayant aucune légitimité, ni aucune force, ni en armes ni en soldats, à mettre dans la balance pour faire valoir un quelconque point de vue devant l’hégémonie russe, l’arrogance d’Aliev et les gourmandises d’Erdogan.

Pendant une trentaine d’années, dans l’esprit des Arméniens, l’Artsakh avait symbolisé une manière de revanche sur le génocide. C’était comme si, ayant vécu dans l’abattement durant un siècle, ils s’étaient redressés et qu’ils avaient retrouvé leur humanité en tant que personnes et en tant que nation. Répercuté jusque dans toutes les consciences arméniennes, ce relèvement aura encouragé la diaspora à poursuivre ses frappes contre le négationnisme turc partout où c’était possible et selon ses moyens. Et il faut bien admettre que cet activisme mémoriel a obtenu de belles réussites (comme la reconnaissance du génocide par le Parlement français dont on vient de fêter le 20e anniversaire) au grand dam de la Turquie soucieuse de virginité historique. A une diaspora victimaliste semblait faire place une diaspora maximaliste qui osait demander réparation à une Turquie foncièrement génocidaire. Mais dans le même temps, les coups portés contre l’orgueil turc abruti d’arrogance nationaliste ne pouvaient que réveiller des ires de riposte dans la tête d’Erdogan. C’est qu’il faut lire aussi cette « victoire » turque, copinée avec les Azéris, comme un coup de semonce adressé aux Arméniens pour toutes les reconnaissances du génocide par les États que leur diaspora aura suscitées et accompagnées. A ce propos sont sans ambiguïté des déclarations comme celle-ci par Erdogan : « Ce qui a été commencé hier, nous l’accomplirons aujourd’hui ».

Aujourd’hui nous avons les larmes, pas les armes, trop de larmes et pas assez d’armes. Mais durant cette attente, l’équilibre est en train de se rétablir. En ce sens que de jour en jour, les plaies se soignent, les corps se réparent et le temps fait son œuvre même si dans les âmes ne s’éteignent et ne s’éteindront probablement jamais les désastres que cette guerre éclair aura provoqués. Dans l’âme des Arméniens le kyste de l’injustice et de la douleur durcit de siècle en siècle sans pour autant dévorer leur joie de vivre ici et maintenant, dans l’Arménie de 2021. Leur joie d’être et de rester arménien que nul ne pourra leur voler.

Mais que peut valoir de survivre quand tout est menacé tout le temps ? L’épreuve de la guerre, si elle a beaucoup pris aux Arméniens en soldats, en civils, en blessés et en affligés, elle leur a aussi beaucoup donné, à commencer par la conscience d’eux-mêmes, de ce qu’ils sont et de ce qu’ils font pour être. Conscience des failles et conscience des dons. Une conscience lucide, pragmatique, agressive. Une conscience dure de la durée.

Quoi qu’on puisse dire ou penser, pour les Arméniens, l’heure est aux armes. Car rien ne tient sans elles. Sans elles, le pays fond, le peuple fuit, l’Arménie se perd. Un hôpital, une église, une école ne peuvent rien contre une bombe. Contre l’agressif, l’inerte est passif comme une passoire. Un champ, une rivière, une montagne peuvent du jour au lendemain passer une frontière. Les Arméniens, champions des résiliences humanitaires ou de bienfaisance, ont-ils un autre choix qu’une résilience armée. Le dire ne suffira pas. Se mettre aujourd’hui à l’appliquer est le quart de la moitié du commencement d’un salut. Aujourd’hui, pour les Arméniens, panser la terre demande également à penser la guerre. A savoir, s’y préparer ici et maintenant. Ici en Arménie et en diaspora. Et maintenant, à savoir que le temps presse.

Les idées ne manquent pas. La mise en place d’une armée de métier, comprenant des unités spécialisées, la mobilisation de tous les Arméniens valides par une formation au combat à tous les âges et à tous les stades, la responsabilisation et l’engagement des citoyens économiques que représentent les membres de la diaspora, la conversion des usines de biens en usines d’armements spécifiques, l’orientation de l’intelligence technologique vers des technologies de guerre, la mise en place d’une cyber-unité de combat, soit pour recueillir tout renseignement sur nos ennemis, soit pour utiliser l’information comme une arme à part entière. J’en passe et des meilleures que plus avisé que moi inventera sûrement.

Cela étant dit tout en sachant que le gouvernement arménien ne nous a pas attendu pour se mettre en marche. Mais un gouvernement souffre d’être empêché par des contraintes économiques et des priorités de tous ordres. Même si la présence russe lui laisse encore du temps, ce temps doit aussi être utilisé pour penser le pire et s’y préparer.

Comme les Juifs, les Arméniens sont les enfants d’un génocide. Et si tant est que l’histoire des uns et l’histoire des nôtres ne sont pas les mêmes, force est de constater qu’en ce jour Israël se défend mieux (et même au-delà du normal) que les Arméniens défendent leur territoire. Même si les drones israéliens ont touché à mort les Arméniens, il reste qu’ils ont beaucoup à apprendre du peuple juif dans la sauvegarde de leur existence.

Aujourd’hui doit être un autre jour pour les Arméniens, sinon l’hier reviendra et de grignotage en grignotage l’Arménie finira.

Aujourd’hui, nous autres Arméniens, nous savons enfin que nous sommes mortels.

Denis Donikian