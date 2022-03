Paradis fiscaux : la Turquie échappe encore à la liste noire de l’UE

L’Union européenne va accorder à la Turquie un nouveau délai pour respecter ses engagements en matière d’évasion fiscale et lui éviter une inscription sur sa liste noire des paradis fiscaux, ont indiqué vendredi plusieurs sources à l’AFP. Cette liste, mise à jour deux fois par an en février et octobre, doit figurer au menu d’une réunion en visioconférence des ministres des Finances de l’UE mardi (Ecofin). La Turquie est accusée de ne pas respecter les normes internationales en matière d’échange automatique d’informations fiscales. Mais, selon plusieurs sources, les 27 États membres vont accepter de (...)