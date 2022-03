Hier, à Kars, les exercices militaires conjoints turco-azéris « Hiver 2021 », qui ont débuté le 1er février, ont pris fin. Ils comprenaient des unités de chars et d’artillerie, des groupes de tireurs d’élite, des forces spéciales et l’aviation. Sona Khachatryan, analyste du site Web Razminfo, a déclaré au quotidien arménien « Hayastani Hanrapetutyun » que les exercices militaires se déroulaient en Arménie et, en particulier, à l’école militaire « Akbaba » de Kars, la base militaire russe de Gyumri , étaient des messages clairs sur les principaux objectifs de l’exercice.

Selon l’expert militaire Arthur (...)