Trois monastères arméniens en Iran à Chrétiens orientaux ce dimanche 14 février 2021 - 9h10 (horaire inhabituel) sur France 2

Chrétiens orientaux : Foi, espérances et traditions : Trois monastères arméniens en Iran. Ce dimanche 14 février à 9h10 -attention horaire changé- sur France 2.

L’histoire de la Perse (Iran) et de l’Arménie est une succession de période de paix et de guerres. Les frontières ont bougé au travers des siècles, notamment dans le Nord de l’Iran qui fut une région de la « Grande Arménie ».

Krikor Amirzayan