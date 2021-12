Le maire d’Erevan condamne la profanation du mémorial de l’Holocauste à Erevan

Le maire d’Erevan, Hayk Marutyan, a condamné la profanation du monument aux victimes de l’Holocauste et du génocide arménien.

« L’empiètement sur un monument est un acte totalement inacceptable et condamnable qui devrait être exclu de notre ville », a déclaré le maire.

« Des représentants de différentes nationalités ont vécu côte à côte à Erevan pendant des siècles, portant fièrement le titre honorable de citoyen d’Erevan avec leur nationalité, et aucun motif ne peut saper cette solidarité », a-t-il ajouté.

Il a exprimé l’espoir que les forces de l’ordre réagiraient rapidement et de manière adéquate.

Le mémorial (...)