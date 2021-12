Le représentant Joe Morelle rejoint le caucus arménien du Congrès

Le membre du Congrès Joe Morelle (D-NY) a rejoint le Congressional Caucus on Armenian Issues, rapporte l’Assemblée arménienne d’Amérique.

« Les Arméno-américains sont reconnaissants de votre soutien à l’Arménie et à l’Artsakh », a déclaré l’Assemblée.

Le membre du Congrès Morelle représente le 25e district du Congrès de New York.