La mairie d’Erevan va acheter 161 nouveaux bus

La mairie d’Erevan achètera 161 bus pour améliorer le système de transport de la ville, a déclaré le maire Hayk Marutyan lors d’une session extraordinaire du conseil municipal.

« La société britannique WIG a conçu pour nous un nouveau réseau de bus. Il est prévu d’acheter environ 850 bus, dont 450 devraient mesurer 7,5, 8,5 mètres et le reste - 12 et 18 mètres. Pour le moment, nous confirmons l’achat de 161 bus de 7,5 à 8,5 mètres », a déclaré Hayk Marutyan.

Le maire déclare que l’appel d’offres ouvrira le 31 mars.

Selon lui, l’achat aidera à se débarrasser des minibus, qui sont « dangereux, problématiques et (...)