Un des fournisseurs du Ministère de la Défense accusé de fraude

Le Service de sécurité nationale (SSN) a déclaré que le propriétaire d’une société fournissant des armes et des munitions aux forces armées arméniennes, Davit Galstyan, a été arrêté pour fraude. Selon le SSN, les charges découlent d’un contrat d’un million de dollars pour la fourniture d’obus d’artillerie que la société Mosston Engineering de Galstyan avait signé avec le Ministère de la défense (MDD) en 2018. Le SSN a déclaré que la société avait violé le contrat en fournissant au MDD des munitions conçues pour des systèmes d’artillerie plus anciens et différents et les unités d’artillerie ne pouvaient pas accomplir (...)