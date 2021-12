Ombudsman : l’armée azerbaïdjanaise tire régulièrement à proximité immédiate des villages arméniens

Selon l’Ombudsman arménien, Arman Tatoyan, l’armée azerbaïdjanaise tire avec des armes de petit et de gros calibre à proximité immédiate de plusieurs villages dans la région arménienne du Syunik. D’après lui, les civils et les organismes communautaires de tous ces villages ont informé son bureau que des fusillades ont lieu régulièrement, tant de jour que de nuit. Selon Tatoyan, la présence des forces armées azerbaïdjanaises à proximité immédiate des communautés civiles frontalières de l’Arménie, sur les routes intercommunautaires et interétatiques, constitue une menace réelle pour la vie et les autres droits (...)