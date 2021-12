Erdogan évoque ceux qui n’ont pas pu faire plier la Turquie dans le Haut-Karabakh

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, a déclaré qu’aucune attaque prenant pour cible la Turquie sur le plan économique et terroriste ces dernières années n’est une coïncidence.

Recep Tayyip Erdogan a reçu le président de l’Union internationale des démocrates (UID), Koksal Kus, et sa délégation au bureau du palais de Dolmabahce.

Le président turc a déclaré que l’humanité lutte contre la pandémie de coronavirus depuis un an.

“Plusieurs pays du monde, y compris des pays développés, n’étaient pas prêts face à la pandémie. Des personnes sont mortes en raison de l’indifférence, des employés du secteur de la (...)