Le département des Hauts-de-Seine renouvelle son soutien au Tavouch

L’Assemblée Départementale des Hauts-de-Seine a approuvé à l’unanimité le renouvellement de la convention avec la région du Tavouch en Arménie, et l’attribution d’une subvention au Fonds Arménien de France pour l’année 2021.

Cette décision avait été obtenue à l’époque par Patrick Devedjian, lorsqu’il était président du Conseil du département le plus riche de France. En dépit de son décès l’an dernier, les élus ont tenu à marquer leur soutien à cette région arménienne déshéritée et régulièrement agressée par l’Azerbaïdjan. Le département présidé par Georges Siffredi depuis le 25 mai 2020 avait également voté le 11 (...)