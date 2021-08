Le premier navire de surface armé sans équipage, de fabrication turque, mis à l’eau

L’arsenal ARES et la compagnie Meteksan Defense ont développé le premier navire de surface sans équipage de la Turquie à la suite des travaux de recherches et développements menés depuis quelques années.

Le navire autonome armé (SIDA) est la première plateforme de la série baptisée ULAQ dont le prototype a été achevé. İl a été mis à l’eau et a entamé sa navigation d’expérimentation.

Fabriqué à base de matériaux composites, SIDA possède une portée de 400km, une vitesse de 65km/h, une capacité de vision jour et nuit ainsi qu’une infrastructure de communication nationale cryptée.

SIDA pourra être utilisé depuis des (...)