Le PM a félicitaté le Président iranien et le Guide suprême de la Révolution islamique

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé des message de félicitations au Président iranien Hassan Rohani et au Guide suprême de la Révolution islamique Seyyed Ali Khamenei à l’occasion du 42e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique.

Le message de félicitations adressé au Président Hassan Rohani se lit comme suit :

« Votre Excellence, Je vous félicite cordialement, ainsi que le peuple amical d’Iran, à l’occasion du 42e anniversaire de la victoire de la révolution islamique. L’amitié séculaire et les traditions historiques entre l’Arménie et l’Iran sont une base solide pour le progrès (...)