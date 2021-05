Le vice-Premier ministre arménien, russe et azerbaïdjanais tiennent une session du groupe de travail

Le Vice-Premier ministre de la République d’Arménie Mher Grigoryan, Vice-Premier ministre de la Fédération de Russie Alexei Overchuk et Vice-Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan Shahin Mustafayev ont tenu la 2e session du groupe de travail trilatéral par vidéoconférence le 12 février, a informé le bureau de Mher Grigoryan.

Au cours de la session, les parties ont discuté du processus de travail conjoint basé sur le 9e point de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020 signée par les dirigeants de l’Arménie, de la Russie et de l’Azerbaïdjan, ainsi que des points 2,3 et 4 de la déclaration du 9 (...)