La profanation d’un mémorial aux génocides des peuples juif et arménien condamné en Arménie

Les cercles publics et politiques arméniens considèrent « un acte de vandalisme » et condamnent fermement la profanation du mémorial en l’honneur des victimes des génocides des peuples juif et arménien qui se trouve dans le parc Oghakadzev d’Erévan, et appellent à une enquête rapide pour amener les vandales à rendre des comptes. Les forces de l’ordre d’Erevan s’efforcent d’établir les circonstances de cette profanation et les autorités de la ville ont envoyé des spécialistes pour restaurer et nettoyer le mémorial de la peinture.

Le cas de la profanation du monument portant l’inscription symbolique « Vivre, ne (...)