Le Président arménien félicite Xi Jinping pour le Nouvel An chinois

Le Président arménien Armen Sarkissian a adressé une lettre de félicitations au Président de la République populaire de Chine Xi Jinping à l’occasion du Nouvel An chinois - la Fête du printemps, a déclaré le bureau du président arménien à Armenpress.

Dans sa lettre de félicitations, le Président Sarkissian a déclaré que l’Arménie appréciait hautement le développement stable et cohérent des relations amicales et de la coopération traditionnelles avec la Chine. Il a souhaité bonne chance et succès au Président chinois, ainsi que paix et bien-être au bon peuple chinois.

Au nom de lui-même et de son épouse Noune (...)