L’UE et l’OMS vont aider l’Arménie à fournir des vaccins contre la COVID-19

L’Union européenne et l’Organisation mondiale de la santé ont annoncé qu’elles dépenseraient 40 millions d’euros (48,48 millions de dollars) sur trois ans pour assurer un meilleur accès aux vaccins contre la COVID-19 en Arménie, en Azerbaïdjan, en Biélorussie, en Géorgie, en Moldavie et en Ukraine, rapporte Reuters.

« Les fonds seront initialement utilisés pour soutenir les phases de preparation, en mettant l’accent sur les besoins imminents dans des domaines stratégiques tels que la planification, l’équipement et les fournitures, la formation des agents de santé et l’information », a déclaré l’OMS. « (...)