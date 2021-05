Le gouvernement a amélioré les conditions de soutien au crédit-bail agroalimentaire de l’État

Une réunion du Cabinet a eu lieu jeudi, présidée par le Premier ministre Nikol Pashinyan. Le Cabinet a modifié une décision antérieure sur la nécessité de fournir un soutien de l’État au crédit-bail d’équipements agricoles et alimentaires en République d’Arménie afin d’améliorer les conditions du programme d’appui au crédit-bail et d’élargir la portée des équipements loués. En conséquence, il est proposé d’élargir la couverture du programme en le complétant par des équipements d’élevage d’escargots et de grues. L’amendement prévoit que le seuil de coût total de 450 millions de drams pour l’équipement acheté par (...)