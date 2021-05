Vote de la région Hauts-de-France pour une aide à destination des réfugiés du Haut-Karabakh

La commission permanente du Conseil régional Hauts-de-France, présidée par Xavier Bertrand, s’est réunie le 9 février à partir de 9h par téléconférence.

Considérant la situation d’urgence humanitaire dans laquelle se trouve la population arménienne du Haut-Karabakh réfugiée en Arménie suite au cessez-le-feu le 9 novembre 2020 dernier entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et considérant la volonté de développer des échanges de jeunes, les coopérations universitaires et hospitalières avec l’Arménie, le Conseil régional a décidé d’allouer, à titre exceptionnel, une aide forfaitaire de 50 000 € à l’UGAB (Union générale (...)