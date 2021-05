Le musicien irano-arménien Razmik Ohanian nommé Ambassadeur des Nations Unies pour la paix et l’amitié

Artashes Toumanian, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Arménie en Iran a reçu Razmik Ohanian, musicien et chef d’orchestre irano-arménien, rapporte l’ambassade d’Arménie en Iran.

L’Ambassadeur Toumanian a félicité Razmik Ohanian pour avoir reçu le titre honorifique d’ambassadeur des Nations Unies pour la paix et l’amitié.

Les interlocuteurs ont discuté des questions liées à l’organisation d’un certain nombre d’événements culturels cette année, y compris la présentation de la culture musicale arménienne au public (...)